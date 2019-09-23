В центре Киева у соратника Порошенко украли часы стоимостью в столичную квартиру - СМИ
20 сентября на киевском Крещатике возле здания столичной мэрии обокрали депутата Киевсовета от партии "Солидарность" Георгия Ясинского.
Об этом сообщает "Страна", ссылаясь на источник в МВД. Так, депутат обратился в полицию с заявлением о том, что на улице возле места его работы карманники незаметно сняли у него с руки часы марки Breguet и затерялись в толпе.
Люди из окружения депутата сообщили, что Ясинский лишился очень дорогой модели, средняя цена за которую составляет 31,5 тыс. долларов. Примерно столько же стоит однокомнатная квартира в Киеве.
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Это часы Breguet Marine Automatic Chronograph в корпусе из 18-каратного розового золота. В рекламных буклетах сказано, что в этой модели на золотые стрелки нанесено люминесцентное покрытие, благодаря которому легко определять время в темноте. А золотой циферблат покрыт черным родиевым слоем. Модель дополнена каучуковым ремешком с золотой откидной застежкой. Завода этих часов хватает на двое суток.
По факту кражи заведено уголовное дело по ч.5 ст.185 УК Украины (кража в особо крупном размере).
Об обворованном депутате известно, что с 2012 года он был помощником-консультантом народного депутата Украины Владимира Арьева на общественных началах. С мая 2014 Ясинский стал депутатом Киевсовета, секретарем постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.
Ранее сообщалось, что закарпатский нардеп Василий Петевка "засветил" в Раде дорогой аксессуар - часы стоимостью более 15 тысяч долларов.