В центре Киева у соратника Порошенко украли часы стоимостью в столичную квартиру - СМИ

Депутат лишился очень дорогой модели, средняя цена за которую составляет 31,5 тыс. долл., пишут СМИ.

20 сентября на киевском Крещатике возле здания столичной мэрии обокрали депутата Киевсовета от партии "Солидарность" Георгия Ясинского.

Об этом сообщает "Страна", ссылаясь на источник в МВД. Так, депутат обратился в полицию с заявлением о том, что на улице возле места его работы карманники незаметно сняли у него с руки часы марки Breguet и затерялись в толпе.

Люди из окружения депутата сообщили, что Ясинский лишился очень дорогой модели, средняя цена за которую составляет 31,5 тыс. долларов. Примерно столько же стоит однокомнатная квартира в Киеве.

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Это часы Breguet Marine Automatic Chronograph в корпусе из 18-каратного розового золота. В рекламных буклетах сказано, что в этой модели на золотые стрелки нанесено люминесцентное покрытие, благодаря которому легко определять время в темноте. А золотой циферблат покрыт черным родиевым слоем. Модель дополнена каучуковым ремешком с золотой откидной застежкой. Завода этих часов хватает на двое суток.

По факту кражи заведено уголовное дело по ч.5 ст.185 УК Украины (кража в особо крупном размере).

Об обворованном депутате известно, что с 2012 года он был помощником-консультантом народного депутата Украины Владимира Арьева на общественных началах. С мая 2014 Ясинский стал депутатом Киевсовета, секретарем постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

Ранее сообщалось, что закарпатский нардеп Василий Петевка "засветил" в Раде дорогой аксессуар - часы стоимостью более 15 тысяч долларов.