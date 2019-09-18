Часы по цене элитного авто: закарпатский нардеп Петевка "засветил" в Раде дорогой аксессуар (фото)

Василий Петевка ходит на работу в часах стоимостью более 15 тысяч долларов.

Внефракционный народный депутат Василий Петевка носит наручные часы, стоимость которых может просто шокировать рядовых жителей Украины.

Фото нардепа в Верховной Раде сделал корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

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Так, на опубликованном снимке из зала заседания украинского парламента видно дорогие часы Петевки. Такой аксессуар стоит более 15 тысяч долларов.

Петевка является двоюродным братом Виктора, Ивана и Павла Балог. Все трое были народными депутатами Украины прошлого созыва.

Отметим, что Петевка был нардепом седьмого созыва парламента. Также в период с 2003 по 2007 годы он занимал должность мэра Мукачево.

Ранее на заседании в Верховной Раде Украины очень дорогие часы заметили на руке у другого народного депутата - представителя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виталия Борта.