ГПУ закончила расследовать завладение 3,1 миллиарда гривен министром доходов и сборов времен Януковича

Он имеет право на ознакомление и копирование материалов досудебного расследования уголовного производства.

Генеральная прокуратура Украины обнародовала адресованное бывшему министру доходов и сборов времен президентства Виктора Януковича Александру Клименко сообщение о завершении досудебного расследования.

Соответствующее уведомление прокурора Александра Литвинюка размещено на сайте ГПУ.

"Клименко Александр Викторович, 16.11.1980 г.н., сообщаю Вам, что согласно требованиям ст.ст. 111, 112 УПК Украины, следственным управлением Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины завершено досудебное расследование в уголовном производстве №42014000000000521 от 18.06.2014 года по подозрению Вас и других в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 УК Украины", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Клименко имеет право на ознакомление и копирование материалов досудебного расследования уголовного производства, для этого ему необходимо прибыть к Главной военной прокуратуры ГПУ.

Как сообщал УНИАН, 19 августа Печерский районный суд. Киева заочно избрал бывшему министру доходов и сборов времен президентства Виктора Януковича Александру Клименко меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным ГПУ, Клименко в 2012-2013 годах, находясь в составе возглавляемой Януковичем преступной организации, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами государственного бюджета на общую сумму 3,1 млрд грн путем незаконного возмещения из госбюджета НДС на счета трех фиктивных предприятий.

В августе в ГПУ сообщали, что продолжается процесс ознакомления стороны защиты подозреваемого с материалами уголовного производства.

В ГПУ отмечали, что адвокаты подозреваемого ни разу не явились в судебное заседание для защиты интересов своего клиента, поэтому судом был привлечен адвокат из центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи.

Специальное досудебное расследование уголовного производства в отношении Клименко было завершено 21 апреля 2017 года. Экс-министру инкриминируется ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (участие в совершении преступной организацией особо тяжкого преступления против государственной собственности, что причинило тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в особо крупных размерах, и преступление небольшой тяжести в сфере служебной деятельности) Уголовного кодекса.