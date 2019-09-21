Коломойский и Шустер поспорили в эфире "Свободы слова", журналист пообещал подать в суд

Спор касался контракта между телеканалом "1+1" и программой Шустера.

Журналист Савик Шустер заявил во время спора в прямом эфире "Свободы слова", что подаст иск в суд о защите собственной чести и достоинства на бизнесмена Игоря Коломойского.

Соответствующее видео опубликовано на официальном Youtube-канале программы, пишет ТСН.

Шустер напомнил, что в 2015 году его программа была снята с эфира телеканала "1+1" за несколько минут до начала. В свою очередь, Коломойский обвиняет его в том, что журналист взял деньги за появление в программе определенных гостей, чем нарушил условия договора.

"Я принял решение подать в суд на Коломойского о защите чести и достоинства, и, в конце концов моей профессиональной пригодности", - сказал Шустер.

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Отдельно он также продемонстрировал видео интервью экс-нардепа Олега Ляшко, который уверял, что программу с эфира было снято из-за него, так как Шустер пригласил его, а Коломойский якобы звонил ему и просил не приезжать в студию.

Под конец эфира позвонил сам Коломойский, который заявил, что готов судиться с Шустером и объявил претензии относительно более двух миллионов долларов, которые были выплачены журналисту за 10 программ наперед на телеканале "1+1" и которые не были проведены. Вместе с тем, в программе было продемонстрировано письмо, в котором телеканал "1+1" обвинил Шустера в нарушении условий договора и предлагал урегулировать этот вопрос в досудебном порядке путем выплаты компенсации.

Напомним, после этих событий программа Шустера "Свобода слова" пыталась выходить на телеканале "Киев" и 3s.tv, однако впоследствии ему аннулировали разрешение на работу в Украине, а также возбудили дело о возможной неуплате налогов.