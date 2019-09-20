Пристайко допускает заключение "большого соглашения" по Донбассу в "нормандском формате"
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко допускает заключение "большого соглашения" в "нормандском формате" относительно Донбасса и энергетической безопасности.
Об этом он сказал в интервью интернет-изданию "Европейская правда".
"На самом деле в зоне внимания лидеров (нормандского формата) всегда были газовая проблема и энергетическая безопасность Украины. Но в некоторых документах, в заявлениях существует вопрос энергетической безопасности Украины", - заявил Пристайко.
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В этой связи у него спросили, рассчитывает ли Украины на какое-то пакетное решение, которое будет включать и вопросы Донбасса, и поставки, и транзит газа.
"Возможно, в результате долгих-долгих заседаний будет выработано какое-то большое соглашение, какой-то big deal, включающий не только решение вопроса Донбасса, но и, например, энергетическую безопасность Украины", - заявил Пристайко.