Пристайко допускает заключение "большого соглашения" по Донбассу в "нормандском формате"

Глава МИД считает, что возможно в результате долгих-долгих заседаний "нормандской четверки" будет выработано какое-то большое соглашение.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко допускает заключение "большого соглашения" в "нормандском формате" относительно Донбасса и энергетической безопасности.

Об этом он сказал в интервью интернет-изданию "Европейская правда".

"На самом деле в зоне внимания лидеров (нормандского формата) всегда были газовая проблема и энергетическая безопасность Украины. Но в некоторых документах, в заявлениях существует вопрос энергетической безопасности Украины", - заявил Пристайко.

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В этой связи у него спросили, рассчитывает ли Украины на какое-то пакетное решение, которое будет включать и вопросы Донбасса, и поставки, и транзит газа.

"Возможно, в результате долгих-долгих заседаний будет выработано какое-то большое соглашение, какой-то big deal, включающий не только решение вопроса Донбасса, но и, например, энергетическую безопасность Украины", - заявил Пристайко.