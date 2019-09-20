В оппозиции предполагают, что это связано с намерением большинства принять изменения в закон о столице.

Верховная Рада изменила календарный план своей работы

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты приняли постановление "О внесении изменений в календарный план проведения второй сессии ВРУ ІХ созыва".

За данное решение проголосовал 231 народный депутат.

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Этим постановлением предусмотрено, что 2, 3 и 4 октября состоятся пленарные заседания (сегодня предполагалось, что в эти дни народные депутаты Украины должны были работать в комитетах). В то же время с 7 по 11 октября народные депутаты будут работать в комитетах (в ранее принятом постановлении предусматривалось, что в эти дни должны быть пленарные заседания).

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что такие изменения позволят более продуктивно работать парламенту. В то же время народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко считает, что такие изменения связаны с тем, что властное большинство хочет "взять власть в Киеве и назначить выборы на 8 декабря».

"Они хотят изменить закон о столице до 8 октября ... И плевать они хотели на то, что со 2 по 4 октября, когда они предлагают провести сессию (речь идет о пленарных заседаниях ВРУ - УНИАН), планируется Парламентская Ассамблея ОБСЕ и Парламентская Ассамблея Совета Европы" , - подчеркнул он.

Но все же 227 народных депутатов из фракции "Слуга народа" и 4 депутата из внефракционных поддержали это решение. Остальные фракции не голосовали за это решение.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект, которым вносятся изменения в закон о столице, одновременно было сокращено время для внесения альтернативных законопроектов.