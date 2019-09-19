В Украине появился департамент ГПУ для расследования масштабных хищений госсредств

В состав департамента процессуального руководства в особо важных уголовных процессах будут входить пять отделов.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка распорядился создать департамент процессуального руководства по особо важным уголовным производствам, который будет заниматься расследованиями масштабных хищений государственных средств.

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Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

«В четверг, 19 сентября, генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в ГПУ департамента процессуального руководства по особо важным уголовным производствам. В состав департамента будут входить пять отделов», - говорится в сообщении.

Деятельность этого подразделения будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, связанных с масштабными хищениями государственных средств, преступлениях в кредитно-финансовой сфере, в частности связанных с выведением средств из банков, в результате чего государство было вынуждено рефинансировать эти банки, производствами относительно посягательств на права инвесторов, легализации преступных доходов и нарушений в экологической сфере.