Президент ПАСЕ уверена в способности украинской власти провести реформы

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в Страсбурге, открывая сессию ПАСЕ.

"Конституционная реформа будет сложной задачей, и недавно во время нашей регулярной встречи мы обсуждали этот вопрос с Венецианской комиссией. Но мы не должны сдаваться, и я уверена, что вместе, и я подчеркиваю - вместе - украинские коллеги смогут добиться прогресса в проведении неотложных реформ ", - заявила президент ПАСЕ.

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Она также упомянула недавние убийства в Украине журналиста Олеся Бузины и бывшего народного депутата Олега Калашникова. "Безнаказанность неприемлема в любом государстве Совета Европы", - подчеркнула Брассер.