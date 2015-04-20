Президент ПАСЕ уверена в способности украинской власти провести реформы
Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Анн Брассер убеждена, что Украина вместе с Советом Европы достигнет прогресса в проведении реформ.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в Страсбурге, открывая сессию ПАСЕ.
"Конституционная реформа будет сложной задачей, и недавно во время нашей регулярной встречи мы обсуждали этот вопрос с Венецианской комиссией. Но мы не должны сдаваться, и я уверена, что вместе, и я подчеркиваю - вместе - украинские коллеги смогут добиться прогресса в проведении неотложных реформ ", - заявила президент ПАСЕ.
Читайте такжеПАСЕ не собирается возвращать России право голоса до лета
Она также упомянула недавние убийства в Украине журналиста Олеся Бузины и бывшего народного депутата Олега Калашникова. "Безнаказанность неприемлема в любом государстве Совета Европы", - подчеркнула Брассер.