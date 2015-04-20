ПАСЕ на весенней сессии обсудит ситуацию в Украине

Об этом сообщает радио Свобода.

22 апреля ПАСЕ будет пересматривать санкции против официальной делегации Российской Федерации, введенные из-за аннексии Крыма, и роль Москвы в дестабилизации ситуации на востоке Украины.

Читайте такжеПАСЕ не собирается возвращать России право голоса из-за отсутствия прогресса

По информации пресс-службы Ассамблеи, среди основных вопросов сессии, которая состоится в Страсбурге с 20 по 24 апреля, также дебаты о массовом наблюдении, гуманитарных последствиях действий группировки «Исламское государство» и другие.

Как сообщалось, в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма и поддержки боевиков на Донбассе российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса, права участвовать в заседаниях уставных органов и мониторинговой деятельности Ассамблеи.

В январе этого года Парламентская ассамблея Совета Европы продлила санкции против России до апреля 2015

Предусмотрено, что решение о полномочиях делегации РФ в ПАСЕ может быть пересмотрено в апреле в зависимости от того, как Россия будет выполнять требования Ассамблеи.

В январской резолюции ПАСЕ сформулировано более 20 пунктов, при условии выполнения которых Ассамблея обещает рассмотреть возможность отмены санкций против российской делегации. В числе этих условий - прекращение аннексии Крыма, отозвание всех российских войск с территории Украины, остановка поставки оружия и направления наемников на Донбасс, освобождение Надежды Савченко.