Апелляционный суд Киева продолжил рассмотрение жалобы на приговор Пукачу

Как передает корреспондент УНИАН, Пукача доставили в зал судебных заседаний.

Справка УНИАН. 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе.

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Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. "Жалоба касается только неполноты установления мотивов преступления", - сказала адвокат.

Также жалобу подал еще один потерпевший в деле журналист Алексей Подольский.

В настоящее время Апелляционный суд Киева рассматривает жалобы на приговор Пукачу.

24 ноября 2014 г. Апелляционный суд Киева решил рассматривать жалобу на приговор Пукачу в закрытом режиме.

Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель СБУ Валентин Наливайченко выразили убеждение, что рассмотрение жалобы на приговор Пукачу должен происходить в открытом режиме.

12 марта 2015 года комиссия Министерства внутренних дел сняла гриф секретности с 80 носителей информации в деле Пукача.

Убийство Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.