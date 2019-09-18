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"Скрыл 13 миллионов от ОВГЗ": Дубинский просит НАПК проверить Абромавичуса

18:43, 18 сентября 2019
Политика
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Дубинский просит НАПК проверить Абромавичуса / коллаж УНИАН

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский просит Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции проверить декларацию директора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав фото депутатского обращения.

По его словам, Абромавичус скрыл 13 миллионов гривень, полученных от облигаций внутреннего государственного займа.

"Враскачку учебно-воспитательных мероприятий, направил в НАЗК депутатское обращение с требованием проверить декларацию директора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса. Который скрыл 13 миллионов доходов от ОВГЗ", - написал Дубинский.

фото Facebook
фото Facebook

Напомним, ранее между Дубинским и Абромавичусом произошел конфликт. Генеральный директор "Укроборонпрома" написал нардепу гневные сообщения после публикации на сайте Dubinsky.pro новости о том, что связанная с ним компания инвестируют в акции "Газпрома" и "Сбербанка России".

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Теги: #НАПК#Айварас Абромавичус