"Скрыл 13 миллионов от ОВГЗ": Дубинский просит НАПК проверить Абромавичуса

Нардеп отправил в НАПК соответствующее депутатское обращение.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский просит Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции проверить декларацию директора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав фото депутатского обращения.

По его словам, Абромавичус скрыл 13 миллионов гривень, полученных от облигаций внутреннего государственного займа.

"Враскачку учебно-воспитательных мероприятий, направил в НАЗК депутатское обращение с требованием проверить декларацию директора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса. Который скрыл 13 миллионов доходов от ОВГЗ", - написал Дубинский.

Напомним, ранее между Дубинским и Абромавичусом произошел конфликт. Генеральный директор "Укроборонпрома" написал нардепу гневные сообщения после публикации на сайте Dubinsky.pro новости о том, что связанная с ним компания инвестируют в акции "Газпрома" и "Сбербанка России".