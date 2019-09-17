﻿Абромавичус "забыл" задекларировать ОВГЗ жены на 13,5 миллионов гривень - СМИ

Кроме того, чиновник ошибся в стоимости акций собственной компании, заявляют журналисты.

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус 9 сентября 2019 г подал в НАПК уточненную декларацию о доходах за 2018 г, в которой указал ранее умалчиваемый актив - ОВГЗ на общую сумму 13,5 млн грн.

Об этом сообщает dubinsky.pro.

"В исправленном документе "госменеджер" указал, что его супруга Екатерина Рыбаченко владеет ОВГЗ в количестве 515 шт номиналом 26 329 грн. На общую сумму 13,5 млн грн. В первоначальной декларации Абромавичуса за прошлый год, эти ЦБ отсутствуют", - сообщает издание.

Также отмечается, что Абромавичус "исправил" номинальную стоимость, принадлежащих ему акций фирмы "Lobiu Sala AB" (Швеция, Стокгольм) в количестве 1 тыс шт, с 304 300 грн до 308 грн.

"Удивительно, что экс-министр экономики Украины Абромавичус ошибается в таких понятиях, как номинальная стоимость ЦБ", - говорится в материале.

Как выяснили журналисты, жена Абромавичуса Екатерина Рыбаченко работает в компании "Агро Регион Украина", и в прошлом году получила зарплату в компании в размере 29 165 800 грн.

"Фирма принадлежит гражданину Швеции Ларсу Питэру Элам Хаканссону, бизнес-партнеру Абромавичуса. Он же совладелец компании East Capital и российского банка "Санкт Петербург", подконтрольного друзьям и бизнес-партнерам Владимира Путина. Акционерами банка "Санкт-Петербург" были Путин и Борис Грызлов, экс-председатель госдумы РФ. Долю в банке также имеет сын бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова", - сообщается в материале.