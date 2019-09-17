Комитет Рады рекомендовал принять законопроект о реформе прокуратуры

К законопроекту поступило почти 200 поправок.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в целом президентский проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" (№1032).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании комитета.

Было отмечено, что к законопроекту поступило почти 200 поправок.

Во время обсуждения законопроекта генеральный прокурор Руслан Рябошапка, отвечая на вопрос о предусмотренном законопроектом создании специализированных прокуратур, отметил, что сейчас речь идет о создании специализированной прокуратуры, которая будет заниматься военными преступлениями и преступлениями в сфере нацбезопасности и обороны.

Также предполагается, что в рамках специализации одного из департаментов будут экономические преступления.

Отвечая на вопрос об ориентировочных сроках создания таких прокуратур, Рябошапка сказал, что "критическим дедлайном" является Новый год. "До конца года мы хотели бы провести львиную долю работы. Для реализации Офиса Генеральной прокуратуры, утверждения новой структуры, новой численности, перевода или формирования Центрального аппарата", - отметил генпрокурор.

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Рябошапка также, в частности, отметил, что законопроектом предусмотрено переформатирование работы Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Кроме того, Совет прокуроров получит новую функцию - методического разъяснения ситуаций, связанных с конфликтом интересов.

Кроме того, главный военный прокурор Виктор Чумак, отвечая на вопрос, как он видит дальнейшую судьбу, реформу и реструктуризацию Военной прокуратуры и в какие сроки, отметил, что это произойдет не одномоментно, а в сроки, определенные приказом генерального прокурора. По его мнению, на перевод Военной прокуратуры в специализированную достаточно до 3-х месяцев.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о первоочередных мерах по реформе органов прокуратуры (№1032), внесенный президентом в парламент 29 августа.

Законопроектом предлагается изменить требования к кандидату на должность генерального прокурора, переименовать Генеральную прокуратуру в Офис генерального прокурора и ликвидировать военные прокуратуры.

Так, законопроектом планируется установить, что систему прокуратуры Украины составляют Офис генерального прокурора (ныне - Генеральная прокуратура Украины); областные прокуратуры (ныне - региональные прокуратуры), окружные прокуратуры (ныне - местные прокуратуры), Специализированная антикоррупционная прокуратура. При этом из перечня исключаются военные прокуратуры.

Законопроектом предусмотрено, что на должность генпрокурора может быть назначен гражданин Украины, который, в частности, имеет высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее 5 лет (в настоящее время - имеет высшее образование и стаж работы в области права или опыт работы в законодательном и/или правоохранительном органе не менее 5 лет).