ООН больше года не может узнать, в каких условиях боевики удерживают заложников

Боевики не пускают Мониторинговую миссию ООН к местам содержания заложников.

Представители Организации объединенных наций больше года не могут узнать о состоянии удержания боевиками заложников на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщила председатель Мониторинговой миссии ООН в ОРДЛО Матильда Богнер, передают Донецкие новости.

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Богнер отметила, что на территории, подконтрольной Украине, у них есть конфиденциальный доступ к местам содержания заложников, тогда как в ОРДЛО «деятельность уже более года ограничена».

«Нам продолжают отказывать в доступе к местам содержания под стражей задержанных лиц. Мы по-прежнему глубоко обеспокоены условиями содержания под стражей и задержаниями на территории, которая контролируется обеими самопровозглашенными «республиками», – заявила Богнер.

По ее словам, дискуссии с боевиками по этому поводу пока не принесли результатов. Глава Мониторинговой миссии призвала боевиков «аннулировать эти ограничения, согласно заявленной ими готовностью соблюдать права человека».

Как сообщал УНИАН, 17 сентября в районе проведения операции Объединенных сил во время выполнения боевого задания украинский военнослужащий получил ранение, не совместимое с жизнью.