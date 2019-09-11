ЕСПЧ сегодня проведет слушания по нарушениям Россией прав человека в оккупированном Крыму

На заседании будут рассмотрены возражения РФ о приемлемости заявления. В свою очередь, задача украинского правительства доказать, что эти возражения необоснованные и дело приемлемо для рассмотрения по существу.

Сегодня Большая палата Европейского суда по правам человека в Страсбурге проведет слушания по делу «Украина против России (Крым)».

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина на своей странице в Facebook.

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Слушания должны начаться в 9.15 утра (в 10.15 по киевскому времени).

Главным докладчиком от Украины является Лищина, а для выступления сторон отведено 30 минут.

Заместитель министра юстиции напомнил, что начальное заявление Украины № 20958/14 было подано 13 марта 2014 года. Оно касается нарушения РФ в Крыму после установления эффективного контроля над полуостровом 27 февраля 2014 года ст. 2 (Право на жизнь), ст. 3 (Запрещение пыток), ст. 5 (Право на свободу и личную неприкосновенность), ст. 6 (Право на справедливый суд), ст. 8 (Право на уважение частной и семейной жизни), ст. 9 (Свобода мысли, совести и религии), ст. 10 (Свобода выражения мнения), ст. 11 (Свобода собраний и объединения) Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ст. 14 (Запрет дискриминации) Конвенции, ст. 18 (Пределы использования ограничений прав) и ст. 1 (Защита права собственности), ст. 2 (Право на образование) и ст. 3 (Право на свободные выборы) протокола, ст. 2 (Свобода передвижения) Четвертого протокола к Конвенции, ст. 1 (Общий запрет дискриминации) Двенадцатого протокола к Конвенции.

По словам Лищины, на заседании будут рассматриваться возражения РФ относительно приемлемости заявления.

В свою очередь, задача украинского правительства, подчеркнул он, доказать, что эти возражения необоснованные и дело приемлемо для рассмотрения по существу.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля секретариат уполномоченного по делам ЕСПЧ получил от суда сообщение о переносе даты устных слушаний по делу «Украина против России (Крым)», которые были назначены на 27 февраля.

В настоящее время в ЕСПЧ находятся пять межгосударственных дел «Украина-Россия», связанных с агрессией РФ: 1) «Украина против России» о нарушениях прав человека на территории АР Крым в результате аннексии РФ; 2) «Украина против России» о нарушениях прав человека на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей; 3) «Украина против России» относительно фактов похищения на территории Донецкой и Луганской областей детей-сирот и детей-инвалидов представителями террористических группировок «ДНР» и «ЛНР» и их незаконного или фактического перемещения на территорию России; 4) «Украина против России» о нарушении Россией прав украинских политических заключенных; 5) «Украина против России» о захваченных украинских моряках.