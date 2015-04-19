Захарченко заявил, что Минские соглашения имеют смысл лишь в случае признания "ДНР" Украиной

Об этом он сказал в интервью Русской службе Би-би-си.

Захарченко подчеркнул, что Минские договоренности имеют смысл только в том случае, если Киев признает самопровозглашенную "республику".

Кроме этого, по словам лидера боевиков ДНР, границы возглавляемой им республики в будущем должны быть значительно расширены и включить значительную часть территории, которая в настоящее время находится под контролем украинской армии.

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Между тем в администрации президента Украины в ответ на просьбу Би-би-си прокомментировать слова Захарченко заявили: "Украина полностью выполняет Минские соглашения. Донбасс – неотъемлемая часть Украины".

Как сообщал УНИАН, в Минске 12 февраля состоялись переговоры об урегулировании кризиса на Донбассе с участием президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангела Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции Германии и РФ в поддержку этих мер.

Среди прочего, новые договоренности, достигнутые "нормандской четверкой", предусматривают прекращение огня на востоке Украины с 00.00 15 февраля, а также отвод всех тяжелых вооружений с украинской территории. Кроме того, предусмотрен обмен и освобождение всех заложников.

15 февраля Порошенко объявил о прекращении огня, но боевики все время нарушали режим перемирия.