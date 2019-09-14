День кино: Зеленский хочет сделать Украину мощной кинематографической державой

Президент Украины Владимир Зеленский адресовал поздравления с Днем украинского кино, который отмечается 14 сентября.

Каждую вторую субботу сентября в Украине отмечают День украинского кино. В этом году президент Владимир Зеленский обратился по этому случаю с поздравлением и пообещал развитие отечественного кинематографа.

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Зеленский на своей странице в Facebook заявил, что мечтает и сделает все для того, чтобы Украина стала мощной кинематографической державой. По его словам, нужно наладить весь процесс производства кинопродукта, чтобы украинский производитель достойно презентовал его как дома, так и на международных экранах.

"Несколько дней назад Олег Сенцов сказал, что теперь планирует заниматься двумя замечательными вещами - снимать кино и жить. Для него, для меня и для всех украинских режиссеров, продюсеров и актеров кино - это еще одна любовь, непохожая ни на одну другую. Настало время засвидетельствовать эту любовь", - отметил Зеленский.

Он напомнил о креативе, идеях, героях, истории и вдохновении многих украинских мастеров.

"Качественные кинопроекты уже давно вырисовывались в воображении. Остается только снимать и показывать их миру", - отметил Зеленский.

"Я мечтаю и сделаю все, чтобы Украина стала мощной кинематографической державой. Мы должны наладить весь кинопроцесс - от съемок и до дистрибуции, развития кинотеатров, чтобы украинский киношник презентовал свой самобытный и современный творческий почерк дома и на международных экранах", - поделился сокровенным президент.

"На этой неделе новый парламент уже сделал первый шаг на пути к этой цели, предварительно одобрив законопроект о rebates. Окончательное его утверждение сделает территорию Украины благоприятной для иностранного кинобизнеса. Итак, наши кинопроизводители получат бесценное: международный опыт, рост производства и многомиллионные инвестиции. Мы должны дать украинским кинематографистам возможность делать две замечательные вещи - снимать кино и жить", - отметил Зеленский.

"Сегодня я не просто поздравляю с Днем украинского кино. Как привередливый зритель я вместе с миллионами украинцев жду увлекательные киноновинки уже в ближайшем будущем! Создадим украинское кино вместе!" - подытожил он.

Стоит отметить, что на этой неделе Верховная Рада поддержала в первом чтении спорный законопроект № 1058 “О государственной поддержке кинематографии в Украине”, который предусматривает компенсации только иностранным компаниям, снимающим фильмы в нашей стране.

Ранее народный депутат Украины от партии “Европейская Солидарность” Николай Княжицкий раскритиковал законопроект от “Слуги народа” о кинематографе, который предполагает возврат средств иностранным компаниям, которые снимают фильмы в Украине.