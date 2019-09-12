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Рада сегодня планирует рассмотреть законопроект об организации обороны государства (онлайн)

09:59, 12 сентября 2019
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит президентский законопроект о внесении изменений в закон Украины “Об обороне Украины” относительно организации обороны государства.

Как передает корреспондент УНИАН, первым блоком в сегодняшней повестке дня стоят вопросы, которые будут рассматриваться для включения в повестку дня планарного заседания.

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В частности, это законопроекты о внесении изменений в Регламент ВР относительно внедрения электронного документооборота, а также относительно требований к предложениям и поправкам к законопроектам, которые готовятся ко второму чтению.

Также в этом блоке законопроект об утрате права депутатов на финансовое обеспечение в случае пропуска пленарных заседаний без уважительных причин.

В первом чтении сегодня будет рассматриваться ряд экономических законопроектов. В частности, об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

Среди прочего, будет рассматриваться законопроект, касающийся государственной поддержки кинематографии Украины.

Кроме того, к рассмотрению запланирован законопроект о деятельности органов судейского управления.

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Теги: #Верховная Рада#видео#Онлайн