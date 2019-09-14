Лидеры "нормандской четверки" на встрече не планируют подписывать никакие документы - Пристайко

Украинская сторона хочет максимально быстро провести встречу лидеров "нормандского формата".

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что лидеры четырех стран "нормандского формата" - Украины, Германии, Франции и России - на вероятной встрече не планируют подписывать никакие документы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пристайко сказал журналистам.

В частности, его спросили, готова ли Украина на саммите лидеров "нормандского формата" подписывать новые документы.

"Новых бумаг нет - их нет. Их на самом деле никто и не производит. Мы в течение многих лет не можем даже начать выполнять третий, четвертый пункты и т.д. Минских договоренностей", - сказал Пристайко.

Министр сказал, что российская сторона не предлагает подписывать новых документов. Он считает, что вряд ли следует надеяться, что лидерам стран "нормандского формата" только за одну встречу удастся что-то подписать, что установит мир в Украине.

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При этом министр сказал, что перед встречей лидеров Украины, Германии, Франции и России не предусматривается встреча глав МИД этих стран.

Также он сказал, что рассматриваются разные даты для проведения встречи лидеров "нормандской четверки".

"Некоторые даты очень близки, я не знаю, сработают ли они. Мы не хотели третий-четвертый раз переносить, но мы договорились о том, что она состоится очень быстро", - заявил Пристайко.

"Мы читали сегодня от российской стороны ответы, что наверное она состоится в октябре. Уже, то есть, поставлен новый месяц минимум. С нами это не согласовывалось. Мы хотели бы провести максимально быстро. Мы все же надеемся, что лидеры смогут дать толчок для своих команд, чтобы решить много вопросов", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, по словам главы МИД Вадим Пристайко, встреча "нормандской четверки" состоится в Париже, дату сейчас обсуждают.