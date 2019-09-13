Зеленский: сейчас мы готовим списки и ждем следующего обмена заключенными

По словам президента, уже готовятся списки для обмена.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает следующего этапа обмена удерживаемыми лицами с Россией.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время 16-й Ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

«Возвращение пленных. Сейчас мы говорим о втором этапе после наших политзаключенных, наших ребят - моряков. Откровенно скажу, сейчас мы готовим списки и ждем следующего этапа обмена», - заявил он.

По словам Зеленского, о следующем этапе обмена украинская сторона будет договариваться и во время переговоров в Минске, и в «нормандском процессе».

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

По данным омбудсмена Людмилы Денисовой, в России продолжают удерживать 113 украинцев, среди которых 89 крымских татар.