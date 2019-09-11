Сущенко «до последнего момента» не знал об обмене пленными между Украиной и РФ

Бывший политзаключенный рассказал, что 16 августа его этапировали самолетом из Кирова в Москву.

Журналист Роман Сущенко заявил, что «до последнего момента» не знал об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

«По обмену скажу вам так, что до последнего момента я не знал, как и когда это будет. Потому что по сообщениям там местных СМИ и наших дипломатов, они говорили: Мы работаем. Но какой смысл давать надежду конкретную, тем более ни даты, ни времени не было известно. 15 августа внезапно сразу после обеда мне сказали собирать вещи. А по четвергам в этой колонии обычно происходил этап. Ничего не говоря, дали несколько часов собрать вещи. Я собрал, и немножко позже сказали, что должен быть ограниченный вес - то есть 20 кг, из чего не сложно сделать вывод, что это будет самолет. Куда - неизвестно», - заявил он.

Читайте такжеСущенко: спецслужбы РФ около года готовили "брутальную операцию по моему задержанию

Сущенко добавил, от работников администрации колонии узнал, что его намерены этапировать в Москву.

«Я позвонил консулу и сказал, что меня этапируют, куда - неизвестно, но предварительно - самолетом и, скорее всего, в столицу. Из его ответа я понял, что ему также ничего не известно. И соответственно 16-го (августа) уже нас этапировали самолетом из Кирова в Москву, во Внуково. И уже я оказался в Лефортово. Там, соответственно, все время находился в камере», - сказал он.

Бывший политзаключенный отметил, что в это время не имел никаких контактов ни с адвокатами, ни с родственниками, ни с консулами, они были запрещены.

«Несмотря на мои требования ничего этого не было. И лишь где-то через сутки, кажется, или чрез двое, появился один из представителей администрации. Пригласил и говорит: К вам консул, собирайтесь. Есть потребность пообщаться. И, соответственно, во время встречи, она была формальной, чисто для подписи, мне консул сказал, что нужно подписать. Дело решено. Глаза были у него наполнены искрами и слезами. И он сказал, что это свидетельство о возвращении в Украину. Я подписал. Эти сутки жил и надеялся, имел сдержанный оптимизм», - рассказал Сущенко.

По словам журналиста, ему сказали, что до освобождения нужно подождать полторы недели.

«И буквально на следующую ночь в 4 утра стучат в камеру и говорят: Собирайтесь с вещами. И я понял, что приближается это время. И уже когда мы прибыли в (аэропорт) во Внуково, нам зачитали указ Путина о помиловании 11 лиц, поскольку у моряков немножко другая юридическая ситуация, уже тогда я понял, что вот она - свобода. Еще несколько часов полета - и все. Уже в самолете немножко начало «отпускать», и когда пересекли воздушную границу, уже легче стало. Вот такая история», - сказал Сущенко.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, и обвинила в шпионаже.

4 июня 2018 года Московский городской суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ признал этот приговор законным.

7 сентября этого года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.