В "Укроборонпроме" и его предприятиях-экспортерах проводятся обыски

Следственные действия проходят в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением чиновниками правления Нацбанка в 2016 году.

Государственное бюро расследований проводит обыски в помещениях концерна «Укроборонпром» и на предприятиях-экспортерах, входящих в его состав.

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в своем Телеграм-канале.

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«ГБР проводит обыски в концерне «Укробронпром» и на предприятиях-экспортерах, входящих в его состав», - заявил он.

По словам Трубы, все следственные действия, которые там происходят, санкционированы. Проходят они в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц правления Национального банка Украины в 2016 году.

«Следователи спокойно и беспрепятственно делают свою работу – изымают документы и другие вещи, которые будут иметь доказательственное значение. Никакого давления со стороны ГБР, никаких препятствий со стороны “Укроборонпрома” пока нет. Больше подробностей будет позже», - отметил Труба.

Ранее Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований применить к бывшей главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой силовой привод на допрос.

Гонтарева фигурирует в уголовном производстве, открытом 31 июля 2019 года "по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка с целью получения неправомерной выгоды". Речь идет о внесении 19 января 2016 года изменений внормативную базу НБУ относительно валютного регулирования и контроля.