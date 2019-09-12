Зеленский провел кадровые изменения в руководстве управлений СБУ шести областей

Изменения коснулись управлений спецслужбы Николаевской, Харьковской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Запорожской и Черновицкой областей.

Президент Владимир Зеленский сменил руководителей областных управлений Службы безопасности Украины в Николаевской и Харьковской областях, уволил - в Ивано-Франковской и Тернопольской областях и назначил - в Запорожской и Черновицкой областях.

Соответствующие указы от 11 сентября размещены на сайте главы государства.

Читайте такжеЗеленский назначил нового начальника Департамента контрразведки СБУУказом № 684/2019 освобожден Петр Дидух от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области.

Указом № 685/2019 освобожден Юрий Пасека от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области и указом № 689/2019 назначен на эту должность Виталий Герсак.

Указом № 686/2019 Зеленский освободил Виталия Найду от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Тернопольской области.

Согласно указу № 686/2019, Андрей Носач освобожден от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области и указом № 690/201 назначен на эту должность Николай Найдич.

Указом № 688/2019 назначен Борис Безрукий начальником Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области.

Указом № 691/2019 Виталий Монастырецкий назначен начальником Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области.

Как ранее сообщал УНИАН, Зеленский уволил главного разведчика и отправил его в заместители Баканова.