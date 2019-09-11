Зеленский представил Пристайко "дипломатической армии" Украины

По словам президента, новый глава МИД помогает ему принимать сложные решения во время трудных телефонных разговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский представил украинским дипломатам нового министра иностранных дел Вадима Пристайко и заявил, что одной из самых главных войн для Украины является дипломатическая война.

Читайте такжеЗеленский ввел в состав СНБО Гончарука, Загороднюка и Разумкова (видео)Как передает корреспондент УНИАН, церемония представления состоялась под стенами МИД.

«Я очень рад быть здесь и лично познакомиться с «дипломатическим войском» нашей страны. Вы знаете, что происходит в нашей стране и за ее пределами», – заявил президент.

По словам Зеленского, «одна из главных войн – это дипломатическая война».

«И я хочу вас поблагодарить за то, что вы каждый день с утра до вечера, иногда ночью (извините за эти звонки) защищаете Украину, наши границы. Я хочу поблагодарить каждого из вас. Я уважаю вашу работу и я уверен, что вы действительно профессионалы», – добавил глава государства.

Читайте такжеПристайко: ЕС все сложнее продлевать силу санкций против РоссииПри этом он также рассказал, как Пристайко помогал ему принимать сложные решения во время трудных телефонных разговоров. По словам президента, он с Пристайко работает уже в течение четырех месяцев и очень доволен его работой.

«Иногда есть сложные решения, сложные разговоры. Были очень сложные звонки – это такая небольшая тайна – были звонки с очень сложными людьми, и нам нужно было решать в одну секунду. И я видел, как это делал Вадим, как он мне действительно очень помогал, и я благодарен ему», – поделился Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 29 августа Верховная Рада поддержала предложенную Зеленским кандидатуру заместителя руководителя Офиса президента Пристайко на должность министра иностранных дел.

Пристайко с 2017 года возглавлял Миссию Украины при НАТО, до этого назначения был первым заместителем министра иностранных дел. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.