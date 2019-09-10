У Путина прокомментировали сроки нового обмена пленными с Украиной

При этом "есть понимание", что соответствующий процесс нужно продолжать, отметили у Путина.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ планируется продолжить, но о сроках проведения следующего этапа пока говорить рано.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Читайте такжеУказы президента о помиловании переданных РФ заключенных засекречены и не будут опубликованы – Денисова

"Есть понимание, что этот процесс нужно продолжать", - сказал Песков, отметив, что это соответствует Минским договоренностям. При этом представитель Кремля напомнил, что недавнему обмену предшествовала огромная скрупулезная подготовительная работа.

"Поэтому пока говорить о сроках следующего обмена, наверное, было бы преждевременно, но понимание, что нужно выходить на это, имеется", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее во вторник уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предположила, что новый обмен между Москвой и Киевом может состояться до конца текущего года.