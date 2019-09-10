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У Путина прокомментировали сроки нового обмена пленными с Украиной

14:11, 10 сентября 2019
Политика
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Иллюстрация REUTERS

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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"Есть понимание, что этот процесс нужно продолжать", - сказал Песков, отметив, что это соответствует Минским договоренностям. При этом представитель Кремля напомнил, что недавнему обмену предшествовала огромная скрупулезная подготовительная работа.

"Поэтому пока говорить о сроках следующего обмена, наверное, было бы преждевременно, но понимание, что нужно выходить на это, имеется", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее во вторник уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предположила, что новый обмен между Москвой и Киевом может состояться до конца текущего года. 

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Новость в сюжете: Обмен пленными между Украиной и Россией
Теги: #Украина#Россия#Путин#обмен пленными