В ПАСЕ заявили, что Цемах должен сотрудничать со следствием по делу MH17
Переданный Украиной Москве свидетель по катастрофе MH17 Владимир Цемах должен оставаться доступным для нидерландских органов, которые расследуют это дело.
Об этом говорится в заявлении председателя Комитета по правовым вопросам Парламентской ассамблеи Совета Европы Сунны Аверсдоттир, пишет Европейская правда.
Аверсдоттир приветствует обмен пленными между Украиной и РФ, но подчеркивает: "Тот факт, что Украина позволила господину Цемаху поехать в Россию не значит, что ему больше не нужно сотрудничать в расследовании этого ужасного события. Россия является государством-членом Совета Европы и как такова юридически обязана бороться с безнаказанностью".
"Я хотела бы добавить, что в начале октября комитет, который я возглавляю, назначит докладчика, который должен оценить прогресс, достигнутый в расследовании этой трагедии, и привлечении к ответственности виновных", - добавила она.
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Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.
В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств, среди них - и бывший зенитчик «ДНР» Цемах.
СБУ задержала Цемаха в конце июня в городе Снежном на временно оккупированной территории Донецкой области в связи с делом о катастрофе малайзийского самолета «Боинг-777» рейса MH17.
Исследователи международной группы расследователей Bellingcat предполагают, что Цемах причастен к сбиванию «Боинга» и был свидетелем тех событий.
Украинские правоохранители подозревали Цемаха в участии в деятельности «ДНР» и в организации теракта, в результате которого погибли четверо украинских военных.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что европейские правоохранители перед обменом провели с Цемахом необходимые следственные действия. Также он отметил, что обмен удерживаемыми лицами из РФ мог сорваться из-за Цемаха.