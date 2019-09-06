Профильный комитет рекомендовал Раде сразу принять в целом законопроект об импичменте президента

Ряд депутатов считают, что такой законопроект не может приниматься сразу в первом чтении и в целом.

Профильный комитет рекомендует парламенту принять сразу в первом чтении и в целом как закон президентский законопроект об импичменте.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассматривался президентский законопроект «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичменте)» (регистрационный №1012).

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За рекомендацию принять данный законопроект в первом чтении и в целом как закон проголосовали 16 депутатов, трое проголосовали против и двое воздержались.

Народный депутат Украины Роман Лозинский из фракции «Голос» отметил, что вызывает вопрос норма о том, что окончательное решение об импичменте президента считается принятым, если за нее проголосовали не менее трех четвертей, то есть где-то 337 народных депутатов от конституционного состава ВР. Он отметил, что при всех конституционных процедурах существует норма о двух третьих народных депутатов от конституционного состава, то есть трехстах.

Депутаты сделали замечание председателю комитета, что на заседании не было докладчика - первого заместителя председателя ВР Руслана Стефанчука, поэтому некому было задавать вопросы, которые возникли у народных депутатов.

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Председатель Комитета Андрей Клочко сообщил, что Стефанчук сейчас находится на заседании другого комитета.

Как сообщал УНИАН, 29 августа в Верховной Раде был зарегистрирован как неотложный проект закона № 1012 «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичменте)».

Инициатором законопроекта является президент Украины Владимир Зеленский.

Законопроектом предусматривается возможность устранения президента Украины с поста в порядке импичмента в случае совершения им «государственной измены или другого преступления».