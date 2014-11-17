Украинский вопрос находится среди приоритетов ЕС - еврокомиссар Хан

Как сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций МИД Украины, об этом он сказал во время встречи в Брюсселе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Стороны детально обсудили обострение ситуации в Украине в связи с переброской Россией значительных военных сил на территорию нашего государства, концентрацией войск на границе, продолжением случаев обстрела позиций украинских вооруженных сил и т.д., что вместе с проведением так называемых «выборов 2 ноября» является грубым нарушением Минских договоренностей. Климкин подчеркнул, что такие действия требуют решительных и упреждающих шагов со стороны ЕС для поддержки мирного процесса в Украине.

Читайте такжеЕврокомиссар Хан прибудет с двухдневным визитом в КиевХан отметил, что украинский вопрос находится среди приоритетов Европейского Союза, который и в дальнейшем будет всесторонне поддерживать Украину, в частности в контексте имплементации Соглашения об ассоциации, противодействия российской агрессии, восстановления территориальной целостности государства.

Климкин отметил решительную настроенность украинской стороны завершить уже в ближайшее время формирования нового правительства, что позволит продолжить реализацию широкой программы системных реформ. В этом контексте стороны коснулись вопроса подготовки и проведения Международной донорской конференции для Украины.

В завершение встречи Климкин пригласил Хана осуществить визит в Украину в ближайшее время.