Арахамия: генпрокурор Рябошапка пообещал "очень быстрые изменения"

Ранее генпрокурор заявил, что планирует обновить и очистить прокуратуру до 2020 года.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка пообещал очень быстрые изменения.

Об этом сказал председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия, исходя из встречи депутатов фракции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Арахамия отметил, что по словам депутатов-мажоритарщиков, к ним приходят люди и говорят, что «все еще в стране много всяких схем, кто-то там ворует деньги», и сейчас есть «большая надежда на генерального прокурора».

Также Арахамия отметил, что Рябошапка еще только «вступает в должность, но вы видите, как он быстро движется - и увольнение заместителей, освобождение областных прокуроров».

Глава фракции рассказал, что генеральный прокурор пообещал «очень быстрые изменения, пообещал, что очень много людей будет изменено в количественном и качественном составе». По его словам, «это на самом деле вдохновляет, потому что люди ждут этих изменений».

Как сообщал УНИАН 2 сентября Рябошапка сообщил, что планирует обновить и очистить прокуратуру до 2020 года.

В частности, первыми тремя направлениями работы он назвал перезагрузку, обновление и очищение Генеральной прокуратуры как координирующего и центрального института в сфере системы уголовной юстиции, перезагрузку и обновление в целом всей системы уголовной юстиции, а также направление правоохранительной системы.

«Третье направление, оно очень важное, - это правоохранительная система должна помогать бизнесу, который осуществляется законным путем, и должна сделать все, чтобы система органов досудебного расследования, система органов уголовной юстиции не была источником незаконного обогащения руководителей этой системы», - сказал он.

«Я слышал очень плохую характеристику, что, к сожалению, система правоохранительных органов превратилась в организованную преступную группировку. Я хотел бы это изменить очень быстро, решительно, огнем и мечом эти вещи выжигать, чтобы до Нового года прокуратура стала образцом для всех правоохранительных органов, а все остальные правоохранительные органы брали пример с обновленной и очищенной прокуратуры», - резюмировал Рябошапка.