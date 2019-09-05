Налоговая система должна работать для людей, а не олигархов - депутат

Система налогообложения является одной из наиболее коррумпированных в стране, считает Дарья Володина.

Парламентарий Дарья Володина заявила о необходимости реформирования системы налогообложения на Ukraine Tax Forum, который организовал Национальный Университет государственной фискальной службы.

Об этом сообщила народный депутат от фракции “Слуга народа” на своей странице в Facebook.

Народный депутат подчеркнула необходимость реформирования налоговой системы Украины, ведь система должна работать для развития экономики, а не в пользу олигархов.

"Система налогообложения Украины является одной из наиболее коррумпированных в стране: налоговые органы вступают в так называемые неофициальные отношения с предпринимателями и сами помогают избегать или минимизировать их налогообложение, нечестные предприниматели всячески пытаются фальсифицировать документы, чтобы не платить налоги вообще. Ежегодно бюджет страны недополучает десятки миллиардов гривен из-за теневиков и коррупции. Более 50% экономики страны находится в тени. Пришло время искоренить эту пагубную практику ", - объяснила Володина.

Во время форума Володина инициировала создание в Комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики новой рабочей группы, которая будет заниматься реформированием налоговой системы Украины.

По словам организаторов, целью проведения Ukraine Tax Forum стала открытая коммуникация представителей бизнеса и экспертов отрасли с представителями власти.

Форум состоял из 5 сессий, во время которых, спикеры выступили с докладами, приняли участие в дискуссиях, круглых столах и предложили собственные пути решения насущных проблем в системе налогообложения.