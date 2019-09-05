"Цемаха – за решетку!": активисты "Нацкорпуса" жгли файеры под Апелляционным судом Киева (фото)

К пикетчикам никто из суда не вышел.

Активисты «Национального корпуса» и «Национальных дружин» пикетировали Апелляционный суд Киева в знак протеста против решения этого суда об освобождении из-под стражи фигуранта дела МН17, боевика террористической организации «ДНР» Владимира Цемаха.

Как передает корреспондент УНИАН, под зданием собрались несколько десятков активистов.

Читайте такжеОсвобождение Цемаха из-под стражи в Украине вызывает тревогу – евродепутат от НидерландовОни отмечали, что возмущены таким решением суда и считают его абсурдным, а члены судейской коллегии, выносившие решения, по их мнению, совершили преступление и должны быть наказаны.

Участники акции держали баннер с надписью: «Апелляционный суд – пособник террористов» и скандировали: «Суд – пособник террористов!», «Цемаха – за решетку!», «Цемаха – на пожизненное!», «Судьи, выходите!».

В здание суда пошел один из представителей «Нацкорпуса», чтобы позвать кого-то из представителей суда, однако к пикетчикам никто не вышел.

В конце акции участники акции зажгли файеры и еще раз проскандировали свои лозунги.

Как сообщал УНИАН, в конце июня на временно оккупированной территории Донецкой области, в городе Снежный, СБУ задержала бывшего зенитчика «ДНР» Цемаха в связи с делом о катастрофе малайзийского самолета «Боинг-777» рейса MH17. Он удерживался под стражей.

Исследователи международной группы расследователей Bellingcat предполагали, что Цемах причастен к сбиванию «Боинга» и был свидетелем тех событий. В Bellingcat убеждены, что арест Цемаха может иметь существенное влияние на расследование Совместной следственной группы.

В конце августа основатель Bellingcat Элиот Хиггинс предположил, что Цемах включен в список на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

Читайте такжеФигурант дела о сбитии МН17 Цемах вернется на оккупированный Донбасс - прокурор (видео)В то же время адвокат экс-боевика Роман Гонтарев в комментарии УНИАН заявил, что ему об этом ничего не известно. В СБУ отказались комментировать эту информацию.

Сегодня, 5 сентября, Киевский апелляционный суд принял решение изменить Цемаху меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. По словам прокурора, украинские правоохранители подозревают Цемаха в участии в деятельности «ДНР» и в организации теракта, в результате которого погибли четверо украинских военных.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины пришла к выводу, что «Боинг» был сбит российским зенитным ракетным комплексом «Бук».

19 июня 2019 года международная Совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым «министром обороны ДНР», российский генерал Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), который руководил «разведкой ДНР», Олег Пулатов (позывной «Гюрза»), который в 2014 году был «начальником 2-го отдела ГРУ ДНР», а также Леонид Харченко (позывной «Крот»), который был руководителем «разведывательного батальона» боевиков.

Суд над подозреваемыми в сбивании малайзийского «Боинга» начнется 9 марта 2020 года.