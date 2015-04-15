Порошенко вручил украинский паспорт российской журналистке Сергацковой

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

«Добро пожаловать в Украину. Добро пожаловать к Украинскому гражданству. Горжусь, что есть такие граждане и гражданки», - сказал президент.

Он напомнил, что, согласно законодательству, глава государства принимает решение о принятии к гражданству Украины выдающихся лиц, которые имеют заслуги перед государством. Порошенко отметил, что для многих украинцев объективные репортажи Сергацковой из Крыма и Донбасса стали важным источником информации. «Вы это заслужили своей мужественной позицией и в Крыму, и когда ездили в Донецк и боролись за правду. Вы имеете заслуги перед Украиной, ибо Украина в Вас очень нуждается», - подчеркнул Порошенко.

Особо президент отметил важность донесения объективной информации на русском языке. Глава государства напомнил об инициативе создания русскоязычного панъевропейского канала. «Не для того, чтобы агитировать, а чтобы противостоять российской пропаганде», - добавил Порошенко.

Читайте такжеУкраинская гандболистка Шимкуте приняла российское гражданствоПрезидент сообщил, что намерен инициировать законодательные изменения для упрощения процедуры принятия гражданства и предоставления политического убежища гражданам, которые преследуются на родине, в частности россиянам.

В свою очередь, Сергацкова отметила, что важно, чтобы россияне, которые хотят помогать Украине, имели возможность это делать на законном уровне - могли "жить, развиваться и развивать Украину".

27-летняя Екатерина Сергацкова родилась в России. С начала оккупации Крыма и агрессии на Донбассе активно освещала события в украинских и некоторых российских изданиях, в том числе в «Украинской правде», «Фокусе», украинском и российском Esquire, Snob.ru.