СБУ расследует 9 уголовных дел об экономических преступлениях, совершенных экс-чиновниками

В производстве СБУ находится девять уголовных производств по фактам экономических преступлений, совершенных бывшими высокопоставленными чиновниками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко сегодня во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции.

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По его словам, в рамках этих уголовных производств заблокировано 26 банковских счетов в Украине, проведено 645 допросов и 21 обыск.

Позже Наливайченко, отвечая на вопрос журналистов, отметил, что эти производства касаются, в частности, экс-главы СБУ Александра Якименко, экс-министра обороны Павла Лебедева и экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко.