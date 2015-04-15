Представители бизнеса считают налоговую службу самым коррумпированным госорганом

Об этом говорится в результатах исследования «Уровень восприятия коррупции бизнесом» при поддержке Transparency International Украина, аудиторской фирмы «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)», GfK Ukraine и «ПриватБанка», результаты которого были представлены на пресс-конференции в УНИАН.

По итогам исследования, также в перечень наиболее коррумпированных госорганов попали таможня (4%), Министерство внутренних дел (4%), областные администрации (3,7%), прокуратура (3,7%), милиция (3,2%), санитарно-эпидемиологическая служба (2,9%), Государственная регистрационная служба (2,8%), суды (2,8%), пожарная служба (2,5%), медицинские учреждения (1,7%), Государственная архитектурно-строительная инспекция (1,6%), горисполкомы (1,4%).

Читайте такжеПресс-конференция: Изменился ли уровень коррупции в государственных органах после Революции Достоинства? Взгляд украинского бизнесаСреди отраслей экономики, наиболее подверженных влиянию коррупции, лидерами стали сельское хозяйство (-0,97 балла), промышленность (-0,76), торговля (-0,73), транспорт и связь (-0,61).

«Коррупция составляет угрозу национальной безопасности, препятствует развитию бизнеса и привлечению инвестиций», - сказал заместитель председателя Администрации президента по вопросам проведения административных, социальных и экономических реформ Дмитрий Шимкив в ходе презентации. По его словам, любая реформа должна контролироваться по принципу восприятия ее обществом, для чего и нужно проведение подобных исследований.

Согласно методологи исследования, соцопрос проведен среди руководителей украинских предприятий для выявления реального положения дел с коррупцией в Украине после Революции достоинства.