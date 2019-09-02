Чтобы это не было шоу за стеклом: Гончарук анонсировал новый формат заседаний Кабмина

Чиновники должны доносить обществу самую важную информацию о сути решений, которые принимает правительство.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал переформатирование заседаний украинского правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов сегодня в Киеве.

Читайте такжеС октября органам госвласти запретят бумажный документооборот

"Мы переформатируем заседание правительств для того, чтобы это не было показухой, шоу за стеклом. Оно будет переформатировано таким образом, чтобы доносить обществу самую важную информацию о сути решений, которые принимает правительство в интересах общества", – сказал Гончарук.

Он добавил, что в течение следующих нескольких недель "наш фокус – на создании сильных команд в каждом министерстве".

"Это большая сложная задача, и она будет связана с оценкой эффективности того, что происходило. Мы очень внимательно посмотрим на то, какие задачи ставились перед государственными органами, что удалось выполнить. Неэффективных государственных менеджеров или связанных с прошлыми политическими силами, группами влияния, которые работали на свои интересы, а не государственные, мы уволим очень оперативно", – заявил глава правительства.

Напомним, 29 августа, во время первого пленарного заседания Верховная Рада проголосовала за назначение премьер-министром Украины Алексея Гончарука. Его кандидатуру подал президент Украины Владимир Зеленский. Поддержали ее 290 народных депутатов.