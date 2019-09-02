Дело МН17: Нидерланды требуют от ГПУ не выдавать России ключевого свидетеля – СМИ

Главный прокурор Нидерландов Вестербеке подозревает, что в случае выдачи РФ не позволит следователям общаться со свидетелем.

Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке обратился с письмом к Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) с просьбой не выдавать России ключевого свидетеля по делу о сбитом ракетой «Бук» малайзийском «Боинге-777» рейса MH17 Владимира Цемаха.

Об этом сообщает издание theБабель со ссылкой на текст документа от 30 августа.

Читайте такжеКатастрофа МН17: в СБУ рассказали о задержании водителя тягача российского "Бука"Отмечается, что Вестербеке в письме называет Цемаха подозреваемым в деле и настаивает на том, что его «чрезвычайно важно» допросить силами Совместной следственной группы. При этом он просит не отдавать Цемаха России, которая не позволит следователям общаться с подозреваемым.

Кроме того, говорится, что вопрос Цемаха в начале прошлой недели обсуждали президент Украины Владимир Зеленский, тогда еще генпрокурор Юрий Луценко и помощник президента Андрей Ермак, который является ответственным за переговоры по обмену.

Как отмечается, Луценко, который уже подтвердил информацию о встрече с Зеленским, убеждал команду президента, что выдача Цемаха России развалит расследование дела и позволит ЕС снять санкции с РФ. В свою очередь команда Зеленского все же внесла Цемаха в список.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце июля Апелляционный суд Киева отклонил апелляционную жалобу адвокатов Цемаха и оставил его под стражей.