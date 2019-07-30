Дело MH17: апелляционный суд оставил под стражей боевика, причастного к транспортировке "Бука"

Соответствующее решение судья принял сегодня на заседании.

Апелляционный суд Киева отклонил апелляционную жалобу адвокатов на арест "бывшего начальника ПВО" Славянской бригады так называемой "ДНР" Владимира Цемаха и оставил в силе решение суда первой инстанции о содержании его под стражей.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи от 29 июня 2019 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - заявила она.

Как известно, в конце июня Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте Владимира Цемаха на два месяца.

Читайте такжеВ Bellingcat заявляют о кибератаках из-за расследования действий России

Напомним, в июле Служба безопасности Украины подтвердила УНИАН задержание в конце июня на временно оккупированной территории в Донецкой области, в городе Снежном, бывшего зенитчика Владимира Цемаха в связи с делом о катастрофе малазийского самолета "Боинг-777" рейса MH17.

В то же время пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская не сообщил деталей этого дела, сославшись на тайну досудебного следствия: "Согласно статье 222 (Недопустимость разглашения сведений досудебного расследования) и статье 387 (Разглашение данных досудебного следствия или дознания) Уголовного кодекса Украины сведения досудебного расследования разглашению не подлежат".

Ранее, на сайте исследовательской группы Bellingcat в материале, опубликованном во вторник, 9 июля, отмечалось, что задержанный СБУ бывший командир ПВО в городе Снежное Владимир Цемах, возможно, причастен к катастрофе пассажирского "Боинга-777" рейса MH17 в Донецкой области и был свидетелем этих событий.

В Bellingcat убеждены, что арест Цемаха может иметь существенное влияние на расследование Объединенной следственной группы и продолжающуюся судебную процедуру.

Кроме того, журналисты "Настоящего времени" нашли видео, на котором Владимир Цемах, вероятно, говорит, что прятал "Бук", который сбил "Боинг".

В материале представлены архивное видео 2015 года, на котором Цемах рассказывает российскую версию событий по делу "Боинга-777" MH17. Согласно этой версии, боевики "ДНР" целились в украинские штурмовые самолеты, а один из украинских штурмовиков якобы сбил малазийский "Боинг".

На видео Цемах говорит, что вытягивал "какого-то пацана" и "что-то" прятал. Что именно он прятал - не слышно, так как авторы "запикали" это слово. Однако журналисты "Настоящего времени" предположили, что если читать по губам, то короткое "запиканое" слово имело букву У. И, скорее всего, это слово "Бук".

4 июля BBC News сообщило, что украинские спецслужбы в конце июня на временно оккупированной территории в Донецкой области, в Снежном, задержали бывшего зенитчика Владимира Цемаха в связи с делом о катастрофе малазийского "Боинга-777" рейса MH17.

Читайте такжеДело MH17: Нидерланды начали передаче уголовного производства из Украины

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня 2019 международная Совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса MH17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), который руководил "разведкой ДНР", Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был "главой 2-го отдела ГРУ ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который был главарем "разведывательного батальона" боевиков.

Суд над подозреваемыми в сбивании малазийского "Боинга" начнется 9 марта 2020 года.