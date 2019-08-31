Голосование по отпечаткам пальцев: Разумков рассказал, как побороть кнопкодавство в Раде

Председатель Верховной Рады пообещал, что приложит все усилия, чтобы парламент как можно быстрее перешел на систему голосования по отпечаткам пальцев.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что для предотвращения "кнопкодавства" в парламенте необходимо ввести систему голосования по отпечаткам пальцев.

Читайте такжеПредседатель ВР прокомментировал президентский законопроект о сокращении госфинансирования партий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, когда в парламенте введут такую систему.

"К сожалению, это не такой быстрый процесс. Нам бы хотелось, чтобы это было уже", - отметил председатель ВР.

На вопрос, что мешает уже сейчас ввести голосования по отпечаткам пальцев, Разумков сказал: "Надо установить "Раду-4"... Сейчас шла речь только о сенсорной кнопке, но она не сертифицирована. Мы об этом говорили. Она не предусмотрена Регламентом, на нее не дает гарантию учреждение, которое ее имплементировало. И фактически она уже 11 лет находится в спящем режиме".

Председатель ВР отметил, что во время первого заседания парламента IX созыва в сессионном зале определенное напряжение.

"Я вам честно скажу, даже у меня не сработала кнопка ... Зеленая кнопка. Но если бы их было две, то я не уверен, что были бы такие результаты голосования", - сказал Разумков.

"Для того, чтобы действительно отойти от «кнопкодавства» и забыть о такой позорной практике, надо, чтобы это была не только сенсорная кнопка, а чтобы это была именно кнопка, которая будет фиксировать индивидуальность того или иного народного депутата. А это отпечаток пальца - я думаю, что было бы неплохо. Сейчас почти в каждом смартфоне есть такая функция. Будем надеяться, что в ближайшее время она появится и в Верховной Раде", - подчеркнул он.

В то же время спикер отметил, что не может пока назвать конкретные сроки перехода на систему голосования по отпечаткам пальцев.

"Я буду пытаться, чтобы это было сделано как можно быстрее", - подчеркнул Разумков.

Как сообщал УНИАН, 27 августа народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук заявил, что партия рассматривает вопрос о разработке системы «Рада-4», которая позволит идентифицировать депутатов по отпечаткам пальцев.