"Слуга народа" планирует ввести в Раде голосование по отпечатку пальца

В партии надеются перейти на новую систему голосования после зимних парламентских каникул.

Представитель президента в Верховной Раде, новоизбранный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук сообщил, что в парламенте может появиться новая система голосования "Рада-4".

Об этом он сказал в эфире телеканала Наш, сообщает Liga.net.

Читайте также"Слуга народа" готова поступиться несколькими комитетами в новой Раде

По словам Стефанчука, новая система, в отличие от сенсорной кнопки системы "Рада-3", будет реагировать не на тепло руки нардепа, а на отпечаток его пальца.

"Сегодня мы уже поднимаем вопрос о системе "Рада-4". "Рада-3" - это просто сенсорная кнопка, то есть реакция на тепло. Когда же мы говорим о "Раде-4, то это реакция на отпечаток пальца депутата", - пояснил он.

Представитель президента в парламенте отметил, что сейчас ведутся переговоры с Институтом прикладной математики и механики НАН Украины, который должен обеспечить техническую составляющую вопроса. Параллельно проводятся консультации с юристами о внесении соответствующих изменений в регламент Рады.

Стефанчук выразил надежду, что новая система голосования будет готова к эксплуатации после зимних каникул народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук подтвердил намерения «Слуги народа» сократить количество народных депутатов.