Медведчук и Рабинович улетели из Киева в Москву - СМИ

Самолет пролетел через белорусский Гомель в Россию и приземлился в московском аэропорту "Внуково".

Сегодня около 10 утра самолет с лидерами "Оппозиционной платформы – За життя" Виктором Медведчуком и Вадимом Рабиновичем на борту вылетел из аэропорта "Киев".

Об этом сообщают журналисты ТСН, ставшие свидетелями произошедшего.

Самолет пролетел через белорусский Гомель в Россию и приземлился в московском аэропорту "Внуково".

Также ТСН известно, что после обеда один из военных самолет должен улететь в неизвестном направлении, связано ли это, а также отлет политиков, с обменом – пока информации нет.

Читайте такжеСБУ: Дата обмена пленными между Украиной и РФ еще согласовывается

Как сообщал УНИАН, 21 августа в московском СИЗО «Лефортово» подтвердили, что к ним перевели украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Александра Кольченко и Павла Гриба.

29 августа стало известно, что в «Лефортово» этапировали Олега Сенцова.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, избранный народный депутат от партии «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз допустил, что незаконно осужденные в РФ украинские политзаключенные вернутся в Украину 30 августа.

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, который получил гражданство Украины, заявил, что в пятницу, 30 августа, состоится обмен пленными между Украиной и Россией. "Сегодня будет обмен пленными. Держим кулаки!", - написал он в Facebook. В комментариях Пономарев добавил, что, по его информации, обмен состоится ночью.

Сегодня, 30 августа, Крым.Реалии сообщили, что незаконно захваченные в плен Россией в районе Керченского пролива украинские моряки самолетом уже доставлены в Киев в рамках российско-украинского обмена.

В Офисе президента Украины подчеркнули, что процесс переговоров по обмену пленными продолжается. «Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, Офис президента сообщит об этом на официальных каналах», - отметили в ОПУ.

Кроме того, адвокат находящихся в Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что самолеты с удерживаемыми лицами в РФ и Украине еще не вылетели для обмена.