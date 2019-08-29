Рада начала рассмотрение вопроса о назначении членов правительства
20:46, 29 августа 2019Политика
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Парламентская фракция «Слуга народа» предлагала назначить Оксану Маркарову министром финансов.
Сначала с трибуны выступил премьер-министр Алексей Гончарук / фото УНИАН
Верховная Рада начала рассмотрение вопроса о назначении членов Кабинета министров Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, сначала с трибуны выступил премьер-министр Алексей Гончарук.
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Как сообщал УНИАН, парламентская фракция «Слуга народа» предлагала назначить Оксану Маркарову министром финансов, а Тимофея Милованова - министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
На должность министра энергетики и угольной промышленности будет предложена кандидатура народного депутата от партии «Слуга народа», председателя "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" Алексея Оржеля.
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