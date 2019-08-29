Рада начала рассмотрение вопроса о назначении членов правительства

Парламентская фракция «Слуга народа» предлагала назначить Оксану Маркарову министром финансов.

Верховная Рада начала рассмотрение вопроса о назначении членов Кабинета министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, сначала с трибуны выступил премьер-министр Алексей Гончарук.

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Как сообщал УНИАН, парламентская фракция «Слуга народа» предлагала назначить Оксану Маркарову министром финансов, а Тимофея Милованова - министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

На должность министра энергетики и угольной промышленности будет предложена кандидатура народного депутата от партии «Слуга народа», председателя "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" Алексея Оржеля.