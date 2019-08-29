Зеленский предлагает Раде сделать Баканова главой СБУ
15:29, 29 августа 2019Политика
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Тексты двух законопроектов на сайте Рады отсутствуют.
Владимир Зеленский решил сменить руководство СБУ двумя законопроектами / УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает депутатам Рады назначить Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины.
О соответствующем законопроекте информирует сайт Рады.
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В то же время другим законопроектом президент предлагает уволить с должности главы СБУ Василия Грицака.
Сами тексты документов на сайте ВР отсутствуют.
Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде VIII созыва проходит первое заседание. Новоизбранные депутаты утром приняли присягу.
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