Зеленский предлагает Раде сделать Баканова главой СБУ

Тексты двух законопроектов на сайте Рады отсутствуют.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает депутатам Рады назначить Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины. О соответствующем законопроекте информирует сайт Рады. Читайте такжеНАБУ открыло дело против Грицака В то же время другим законопроектом президент предлагает уволить с должности главы СБУ Василия Грицака. Сами тексты документов на сайте ВР отсутствуют. Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде VIII созыва проходит первое заседание. Новоизбранные депутаты утром приняли присягу.

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