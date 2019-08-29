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Зеленский предлагает Раде сделать Баканова главой СБУ

15:29, 29 августа 2019
Политика
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Владимир Зеленский решил сменить руководство СБУ двумя законопроектами / УНИАН

О соответствующем законопроекте информирует сайт Рады.

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В то же время другим законопроектом президент предлагает уволить с должности главы СБУ Василия Грицака.

Сами тексты документов на сайте ВР отсутствуют.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде VIII созыва проходит первое заседание. Новоизбранные депутаты утром приняли присягу.

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Теги: #СБУ#Грицак