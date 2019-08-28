«Европейская солидарность» и «Батькивщина» отозвали своих представителей из комитета, который должен возглавить Шуфрич

В партии «Европейская солидарность» считают недопустимым, чтобы этот комитет возглавлял Нестор Шуфрич.

Партии «Европейская солидарность» и ВО «Батькивщина» отозвали своих представителей из Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Подготовительной депутатской группы эти политсилы заявили об отзыве своих представителей из данного комитета, соответственно, количественный состав комитета сократился с 7 до 5 народных депутатов.

Таким образом, на сегодняшний день в состав комитета вошли один представитель от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» и четыре от партии «Слуга народа».

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Кандидат на должность председателя этого комитета Нестор Шуфрич сказал, что ему грустно, что уменьшается количество членов комитета по вопросам свободы слова в то время, когда происходят нападения на журналистов.

Представитель партии «Европейская солидарность» Артур Герасимов призвал Подготовительную депутатскую группу заменить кандидатуру Шуфрича, который, по его словам, является «одним из ближайших друзей Виктора Медведчука».

На что представитель партии «Оппозиционная платформа — По жизни» Вадим Рабинович заявил: «Преступный режим унижает партию».

Подготовительная депутатская группа проголосовала за то, чтобы заместителем председателя комитета был представитель партии «Слуга народа» Евгений Брагер.