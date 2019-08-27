Директор ГБР объяснил, почему сенсорная кнопка в ВР может поставить под сомнение легитимность законов

Директор Госбюро расследований прокомментировал осмотр следователями ГБР совместно с оперативным подразделением СБУ центра управления системой "Рада".

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявляет, что использование сенсорной кнопки поставило бы под сомнение легитимность всех принятых законов, поскольку ее функционирование не предусмотрено действующим законом "О Регламенте Верховной Рады Украины".

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Об этом Труба написал в Telegram, комментируя осмотр следователями ГБР совместно с оперативным подразделением СБУ 23 и 27 августа центра управления системой "Рада".

Как пояснил директор ГБР, была получена информация, что "руководство Аппарата Верховной Рады Украины собирается срочно вводить сенсорную кнопку как обязательный элемент во время голосования народных депутатов Украины. Хорошая ли эта инициатива? Конечно, хорошая. Почему же тогда ГБР пришло в центр управления "Рады"? Потому что использование сенсорной кнопки поставило бы под сомнение легитимность всех принятых законов народными депутатами, поскольку сейчас ее функционирование не предусмотрено действующим законом "О Регламенте Верховной Рады Украины".

На этом, заметил Труба, настаивает и Главное юридическое управление ВР в своем заключении.

По его словам, "что планировали и уже сделали отдельные руководители Аппарата ВР, нарушили ли они правила эксплуатации использования сенсорно-вычислительной системы, ГБР и устанавливает".

Как отметил Труба, "мы приходили не с обысками, а с осмотром, на который получили разрешение первого заместителя руководителя Аппарата ВР".

Как сообщал УНИАН, председатель ВР VIII созыва Андрей Парубий заявил, что блокирование представителями СБУ и ГБР работы компьютерного центра является грубым вмешательством в работу парламента.