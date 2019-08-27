На рабочих местах нардепов в сессионном зале Рады устанавливают именные таблички

В то же время, на местах технических работников, которые работают с системой голосования “Рада”, находятся сотрудники СБУ и ГБР.

В сессионном зале Верховной Рады на рабочих местах народных депутатов устанавливают именные таблички.

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Как передает корреспондент УНИАН, председатель парламента Андрей Парубий пригласил журналистов в гостевую ложу сессионного зала парламента на третьем этаже, что рядом с ложей прессы.

Ранее Парубий заявил, что сотрудники СБУ и ГБР в рамках расследования уголовного производства, которое касается введения в работу сенсорной кнопки для блокирования неперсонального голосования, без санкции суда пришли к ВР, и заблокировали работу технической службы.

Журналисты попросили Парубия показать им сессионный зал с тем, чтобы убедиться, что работники СБУ и ГБР действительно находятся в технической ложе, что находится над сессионным залом, где есть аппаратура, которая обеспечивает работу системы для голосования “Рада”.

Журналисты пытались докричаться до людей, которые сидели в этой ложе, спрашивали, в чем заключается их задача, какова потребность нахождении их в этой ложе, но они молчали в ответ.

Как известно, в четверг, 29 августа, состоится первое заседание Верховной Рады Украины VIII созыва.