В Пасхальную ночь Порошенко будет молиться о будущем Украины
19:16, 11 апреля 2015Политика
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Президент примет участие во всенощном богослужении.
Порошенко пообещал молиться за мир / @poroshenko
В Пасхальную ночь президент Украины Петр Порошенко примет участие во всенощном богослужении.
Об этом он сообщил в Twitter.
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"Сегодня вместе со всеми во время Всенощной буду молиться за мир и будущее Украины", - говорится в сообщении.
Сьогодні разом з усіма під час Всенічної молитимусь за мир та майбутнє України. pic.twitter.com/nDDuC3K1u3
— Петро Порошенко (@poroshenko) April 11, 2015
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