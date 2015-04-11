В Пасхальную ночь Порошенко будет молиться о будущем Украины

В Пасхальную ночь президент Украины Петр Порошенко примет участие во всенощном богослужении.

Об этом он сообщил в Twitter.

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"Сегодня вместе со всеми во время Всенощной буду молиться за мир и будущее Украины", - говорится в сообщении.