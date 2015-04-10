В Харькове общественный транспорт на Пасху будет работать всю ночь

В Харькове пассажирский транспорт на Пасху будет работать всю ночь.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на Департамент транспорта.

"Учитывая пожелания жителей Харькова, а также для решения транспортной проблемы в ночь с 11 на 12 апреля, пассажирский транспорт будет работать до утра", - говорится в сообщении.

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По сведениям горсовета, в пасхальную ночь метрополитен будет работать до 5 часов утра 12 апреля с увеличением интервала движения в ночное время суток до 20 минут.

"Трамваи и троллейбусы тоже будут работать в это время на основных направлениях с увеличением интервала движения в ночное время суток. Автобусы также будут развозить харьковчан по маршрутам общего пользования", - отметили в городском совете.