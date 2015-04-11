Отец "шоковой терапии" в Польше озвучил план реформ для Украины: Откладывать приватизацию нельзя

Отец "шоковой терапии" в Польше, бывший вице-премьер и министр финансов Польши Лешек Бальцерович озвучил список конкретных пунктов реформ, которые, по его мнению, Украина должна реализовать.

Об этом он рассказал в интервью ZN.UA.

"Демонополизация. Где есть список монополий, которые надо разбить, то есть создать реальную конкуренцию? Массовая дерегуляция. Есть ли комиссия? Причем комиссия высшего уровня. Ведь в парламенте много хороших людей, которые могли бы быстро создать комиссию по дерегуляции. Причем параллельно ввести такие механизмы, чтобы вдруг не стали возрождаться новые регуляции. И это очень важный пункт", - заявил он.

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Бальцерович подчеркнул важность критериев оценки и роста доверия к Украине со стороны финансовых рынков.

"Показатели очень простые - стабилизация гривни и снижение инфляции. И первое, и второе очень важно для людей. А это зависит от консолидации бюджета, то есть сокращения издержек, которые у вас очень велики. Люди должны понимать, что консолидация бюджета - это ключ к стабилизации. Даже если речь идет о таких неприятных вещах, как повышение тарифов. Если это происходит, то стабилизируется гривня", - говорит он.

Экс-вице-премьер Польши отмечает, что при правильной монетарной политике и стабилизации гривни начинает быстро снижаться и инфляция.

"Далее - стабилизация банков, для чего нужны новые капиталы, - продолжает он. - И владельцы частных банков должны увеличить размеры капиталов - сами владельцы, а не государство. У частных банков накопились плохие кредиты, банки нуждаются в резервах, а значит, нужно увеличивать размер капитала. Это очень конкретный пункт".

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Далее Лешек Бальцерович остановился на вопросе приватизации и подчеркнул, что откладывать приватизацию в Украине нельзя.

"Я не говорю, что приватизировать нужно абсолютно все. Но откладывать приватизацию нельзя. Если будет стабилизация, а при успешной реализации программы она возможна через несколько месяцев, тогда повысятся и цены на предприятия", - резюмировал он.