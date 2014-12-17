Украина должна показать конкретные результаты реформ - Могерини

15:43, 17 декабря 2014
Политика
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Верховный представитель ЕС подчеркнула, что на новом этапе отношений Украины и ЕС действительно важно внедрять реформы, которые смогут изменить жизнь граждан страны.

REUTERS

Украина должна показать конкретные результаты реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и европейской безопасности Федерика Могерини сегодня на брифинге в Киеве.

«ЕС полностью поддерживает программу реформ, тех реформ, в которых нуждается Украина, и тех реформ, которые определил для себя народ Украины», - заявила она.

«Все эти вопросы очень подробно обсуждали с президентом Украины, в парламенте, а также с представителями гражданского общества», - добавила Могерини.

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«Хочу подчеркнуть, что мы переходим на новый этап наших отношений (Украины и ЕС - УНИАН). На этом этапе важно показать конкретные результаты, важно действительно проводить реформы, которые смогут изменить жизнь граждан Украины», - подчеркнула Верховный представитель ЕС.

«Эти реформы должны внедряться во всех сферах, будь то экономическая сфера или сфера прав человека, децентрализация или конституционная реформа. Этот список реформ - это результат воли народа», - отметила она.

«Этот процесс может быть сложным, но нам нужно сосредоточиться на его выполнении, в этом отношении Украина имеет полную поддержку ЕС. Нам сейчас необходимо показать конкретные результаты через введение реформ и мы должны сделать все возможное для того, чтобы Минский протокол заработал», - добавила Могерини.

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