Украина должна показать конкретные результаты реформ - Могерини

Украина должна показать конкретные результаты реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и европейской безопасности Федерика Могерини сегодня на брифинге в Киеве.

«ЕС полностью поддерживает программу реформ, тех реформ, в которых нуждается Украина, и тех реформ, которые определил для себя народ Украины», - заявила она.

«Все эти вопросы очень подробно обсуждали с президентом Украины, в парламенте, а также с представителями гражданского общества», - добавила Могерини.

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«Хочу подчеркнуть, что мы переходим на новый этап наших отношений (Украины и ЕС - УНИАН). На этом этапе важно показать конкретные результаты, важно действительно проводить реформы, которые смогут изменить жизнь граждан Украины», - подчеркнула Верховный представитель ЕС.

«Эти реформы должны внедряться во всех сферах, будь то экономическая сфера или сфера прав человека, децентрализация или конституционная реформа. Этот список реформ - это результат воли народа», - отметила она.

«Этот процесс может быть сложным, но нам нужно сосредоточиться на его выполнении, в этом отношении Украина имеет полную поддержку ЕС. Нам сейчас необходимо показать конкретные результаты через введение реформ и мы должны сделать все возможное для того, чтобы Минский протокол заработал», - добавила Могерини.