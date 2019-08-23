Скандал с «российским» Крымом: британская газета исправила ошибочное обозначение украинского полуострова на аннексированный

Издание сначала подписало фото с изображением полуострова «Крым, Россия», потом было снято слово «Россия», а затем добавлено объяснение: «Крым был аннексирован Россией от Украины в 2014 году».

Британский дневник Guardian исправил в фотогалерее лучших снимков за 22 августа неправильное обозначение Крыма, который сначала был подписан как «Россия», - теперь полуостров назван аннексированным.

Как сообщает Радио Свобода, сегодня утром на первоначальную публикацию обратили внимание российские агентства и средства массовой информации, которые назвали такое обозначение необычным для британской прессы.

Речь шла о фото, сделанном корреспондентом российского агентства «ТАСС», - газета очевидно сначала перепечатала подпись «Крым, Россия», который подали российские авторы.

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Но уже днем эти же агентства сообщили об исправлении: газета сняла слово «Россия», оставив «Крым» без указания на страну.

Еще через некоторое время британское издание добавило к подписи объяснение: «Подпись изменена 23 августа: Крым был аннексирован Россией от Украины в 2014 году».

Представитель газеты подтвердил агентству «ТАСС», что в подпись к фото была внесена правка и добавлен комментарий, чтобы отобразить аннексию Россией украинского полуострова.

Как известно, Великобритания, как и почти все международное сообщество признает украинскую принадлежность Крыма, который Россия оккупировала в 2014 году.